Лишились всего огорода из-за глупого совета из интернета: не допускайте ошибок

Лишились всего огорода из-за глупого совета из интернета: не допускайте ошибок
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди начали жаловаться на советчиков в соцсетях

Обилие "полезных" советов в интернете по поводу огородных работ просто огромное. И вместе с действительно стоящей информацией попадается много откровенного хлама. Неопытный садовод, прочитав подобное, может допустить роковую ошибку и лишиться всего огорода из-за глупого совета из интернета. И даже те, кто занимается этим не первый год, периодически могут довериться советчикам в Сети.

Недавно на просторах интернета стали появляться заметки пользователей, в которых они жалуются, что из-за некоторых рекомендаций потеряли целые сады, выращенные долгим и упорным трудом. Люди раскрыли совет, который привел к плачевному результату.

Например, некоторые умники советуют избавляться от лишайников на деревьях – якобы из-за этого не растет урожай. Делать это нужно непременно железной щеткой и вырезами коры, но подобное приведет к заражению дерева и его скорой гибели. В действительности лишайники защищают растение, но советчики об этом даже не догадываются. 

При этом важно не перепутать простые лишайники с болезнью дерева. Цитоспороз в некоторых случаях бывает на это похож, и если заподозрили инфекцию – ее нужно срочно лечить.

Ранее люди жаловались, как лишились урожая огурцов и помидоров из-за совета из интернета.

Источник: Утро.ру

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