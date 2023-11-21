Совет из интернета "убил" весь урожай: картошка сгнила еще в земле

Не доверяйте непроверенной информации

Обилие рекомендаций в интернете по поводу садовых работ позволяет каждому начинающему огороднику добиться успеха в деле. Но при одном условии – если он не наткнется на советчиков, которые в этом ничего не понимают. А таких сейчас тоже предостаточно. Например, неопытные люди в последнее время стали жаловаться, что популярный совет из интернета по сути "убил" весь урожай картофеля, и плоды сгнили еще в земле.

Все начиналось у садоводов хорошо: взяли отборные клубни, нашли подходящие грядки и даже размеры посадки соблюли. Поливали, опрыскивали, а потом решили удобрить, чтобы получить наверняка отменный урожай. В этом и оказалась вся проблема.

Полезный совет из интернета рекомендовал при первых цветочных завязях подкормить растение примесью с добавлением хлора – якобы этот компонент оказывает чудодейственный эффект на созревание картошки. Затем советовали после обработки обильно поливать кусты, чтобы способствовать росту.

Только дело в том, что хлор является буквально ядом для картофеля – он максимально негативно влияет на развитие культуры, из-за о хорошем результате можно забыть. Дополнительно обильный полив провоцирует развитие болезней, из-за чего плоды просто сгниют в земле.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как садоводы лишились всего огорода из-за глупого совета в интернете.