Совет из интернета "убил" весь урожай: картошка сгнила еще в земле

Совет из интернета "убил" весь урожай: картошка сгнила еще в земле
Фото: unsplash.com
Не доверяйте непроверенной информации

Обилие рекомендаций в интернете по поводу садовых работ позволяет каждому начинающему огороднику добиться успеха в деле. Но при одном условии – если он не наткнется на советчиков, которые в этом ничего не понимают. А таких сейчас тоже предостаточно. Например, неопытные люди в последнее время стали жаловаться, что популярный совет из интернета по сути "убил" весь урожай картофеля, и плоды сгнили еще в земле. 

Все начиналось у садоводов хорошо: взяли отборные клубни, нашли подходящие грядки и даже размеры посадки соблюли. Поливали, опрыскивали, а потом решили удобрить, чтобы получить наверняка отменный урожай. В этом и оказалась вся проблема. 

Полезный совет из интернета рекомендовал при первых цветочных завязях подкормить растение примесью с добавлением хлора – якобы этот компонент оказывает чудодейственный эффект на созревание картошки. Затем советовали после обработки обильно поливать кусты, чтобы способствовать росту. 

Только дело в том, что хлор является буквально ядом для картофеля – он максимально негативно влияет на развитие культуры, из-за о хорошем результате можно забыть. Дополнительно обильный полив провоцирует развитие болезней, из-за чего плоды просто сгниют в земле.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как садоводы лишились всего огорода из-за глупого совета в интернете.

Источник: Утро.ру
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