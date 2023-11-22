Метод увеличит урожайность грядок в разы: о нем знают лишь опытные огородники

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Зимний период – не повод перестать заботиться о своем огороде. Если как таковых дел сейчас на участке нет, то можно накидать примерный план работ на весну. Одним из них может быть подготовка земли к последующим посевам.
Опытные огородники давно знают, что существует метод, позволяющий увеличить урожайность грядок в разы. Помимо классических севоборота и внесения удобрений, улучшить производительность можно с помощью сидератов.
Эта группа растений способна творить на огороде чудеса не только повышая урожайность с грядки, но и избавляя ее от различных патогенов. Использовать их очень просто: сеем, ждем разрастания, срезаем и перекапываем вместе с зелеными остатками. Затем они начнут разлагаться и напитывать почву полезностью.
Сидераты являются невероятно важным компонентом при приготовлении земли весной или осенью, поскольку способствуют:
Наиболее популярными являются фацелия, редис, горчица белая, рожь, овес и рапс.
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