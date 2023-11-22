Метод увеличит урожайность грядок в разы: о нем знают лишь опытные огородники

Метод увеличит урожайность грядок в разы: о нем знают лишь опытные огородники
Фото: unsplash.com
И активно используют перед началом сезона

Зимний период – не повод перестать заботиться о своем огороде. Если как таковых дел сейчас на участке нет, то можно накидать примерный план работ на весну. Одним из них может быть подготовка земли к последующим посевам.

Опытные огородники давно знают, что существует метод, позволяющий увеличить урожайность грядок в разы. Помимо классических севоборота и внесения удобрений, улучшить производительность можно с помощью сидератов. 

Эта группа растений способна творить на огороде чудеса не только повышая урожайность с грядки, но и избавляя ее от различных патогенов. Использовать их очень просто: сеем, ждем разрастания, срезаем и перекапываем вместе с зелеными остатками. Затем они начнут разлагаться и напитывать почву полезностью.

Сидераты являются невероятно важным компонентом при приготовлении земли весной или осенью, поскольку способствуют:

  • Плодородию.
  • Улучшению структуры почвы.
  • Борьбе с сорняками.
  • Избавлению от вредителей и болезней.

Наиболее популярными являются фацелия, редис, горчица белая, рожь, овес и рапс.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как совет из интернета "убил" урожай картофеля.

Источник: Утро.ру
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