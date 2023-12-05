Забыли про томат на огороде, а ветки ломятся от урожая: все из-за его сорта

Забыли про томат на огороде, а ветки ломятся от урожая: все из-за его сорта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Результат порадует всех

Вырастить помидоры на грядке, порой, задача не из легких. Кустам нужен регулярный и правильный полив, удобрения и защита от солнца. Однако далеко не все сорта являются притязательными в уходе, существуют такие, про которые на огороде можно забыть, а ветки будут ломиться от урожая.

Опытные дачники одним из таких называют "Турмалин". Рассада всходит превосходно, выглядит как на картинке. И приживается в земле хорошо. Более того, они являются устойчивыми к перепадам влажности. Поэтому если в один день забыли их полить, то можно обильно пройтись со шлангом на следующий – тяжелых последствий для урожая это не принесет.

Сорт подойдет и тем, кто не может оставить томатные кусты в покое, постоянно проводя с ними различные манипуляции. Помидоры все вытерпят и дадут превосходный урожай.

Средняя урожайность с квадратного метра кустов "Турмалина" примерно 8,5 килограммов. Плоды вырастают на 100-150 граммов. И вкус у них приятный и сладковатый. 

Даже самые спелые можно смело снимать и оставлять для последующего употребления – храниться они могут до трех недель. В итоге получится и заготовки сделать, и близким раздать.

Ранее рассказывали, почему помидоры нельзя хранить в холодильнике.

Источник: Утро.ру
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