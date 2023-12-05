Зайцы даже не подойдут к огороду: три хитрости от опытных дачников

Методы уже доказали свою эффективность

Дикие животные иногда очень любят устроить переполох на участке. Например, зайцы не против полакомиться тем, что так трепетно и долго выращивал человек. Огородники от такого поведение животных не в восторге, поэтому постоянно придумывают способы, чтобы и сад защитить, и питомцев отставить в целостности и сохранности.

Опытные дачники придумали хитрости, благодаря которым зайцы даже не подойдут к огороду. Для этого они используют сильные запахи, которые чувствительный нос животных не переносит.

Три способа отпугнуть зайцев от участка:

1. Полынь. Аромат растения вредителям не по душе, поэтому они стараются близко к нему не приближаться. Чтобы защитить участок достаточно обмотать по несколько веточек вокруг ствола дерева, и тогда переживать за урожай только не придется.

2. Нафталин. Это средство тоже поможет отпугнуть зайцев. Дополнительно к таблеткам вещества нужно взять рыбий жир и несколько бутылок. В них делаем небольшие отверстия для проветривания. Нафталин смешиваем с жиром, кладем на дно бутылок и привязываем к деревьям.

3. Ветеринарная мазь на дегте. Дополнительно к ней нужно приобрести глину и все перемешать. Полученным средством обмазываем стволы деревьев – и теперь зайцы точно не подойдут к вашим растениям.

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