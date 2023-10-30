Мышей в доме не будет: избавляемся от грызунов народными средствами

Мышей в доме не будет: избавляемся от грызунов народными средствами
Фото: unsplash.com
Эксперты рассказали, какие растения окажут в этом помощь

Ближе к осени дачные домики одолевают мыши. Они способны забраться куда угодно, невзирая на крепкие запоры и закрытые емкости. К тому же мелкие вредители портят урожай и мебель. А самое опасное – они переносят инфекции и насекомых-паразитов.

Эксперты обнаружили, что у мышей очень чувствительное обоняние, так что в качестве отпугивающего средства можно использовать резкие запахи. Не любят грызуны химические и технические жидкости типа хлорки, бензина и керосина. Но эти ароматы неприятны и человеку. Зато есть спокойно переносимые нашим обонянием ароматы, от которых мыши сбегут.

Например, дачному строению не помешает запах мяты, полыни, ромашки, а вот мелким грызунам-вредителям он категорически не по нраву. Не любят они кинзу, бузину, кориандр. Впрочем, уксус и различные ароматизаторы их тоже не привлекают.

Опытные дачники, помимо вышеназванного списка, приучились использовать на чердаках, в подвалах и хозяйственных постройках растение чернокорень. Более жесткий метод – смазанная растительным маслом стеклянная банка, на дне которой размещается приманка. Ловушку следует устанавливать под наклоном.

Кстати, полынь помогает избавиться не только от грызунов, но и муравьев прогонит с вашего участка.

Источник: Белновости ✓ Надежный источник

После скандального интервью Цыганова получила тяжелый удар

Артистку не стали поздравлять с юбилеем

Раскрыто истинное отношение Бурковского к России после отъезда

И объяснила, почему сын уехал в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей