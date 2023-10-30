Мышей в доме не будет: избавляемся от грызунов народными средствами

Эксперты рассказали, какие растения окажут в этом помощь

Ближе к осени дачные домики одолевают мыши. Они способны забраться куда угодно, невзирая на крепкие запоры и закрытые емкости. К тому же мелкие вредители портят урожай и мебель. А самое опасное – они переносят инфекции и насекомых-паразитов.

Эксперты обнаружили, что у мышей очень чувствительное обоняние, так что в качестве отпугивающего средства можно использовать резкие запахи. Не любят грызуны химические и технические жидкости типа хлорки, бензина и керосина. Но эти ароматы неприятны и человеку. Зато есть спокойно переносимые нашим обонянием ароматы, от которых мыши сбегут.

Например, дачному строению не помешает запах мяты, полыни, ромашки, а вот мелким грызунам-вредителям он категорически не по нраву. Не любят они кинзу, бузину, кориандр. Впрочем, уксус и различные ароматизаторы их тоже не привлекают.

Опытные дачники, помимо вышеназванного списка, приучились использовать на чердаках, в подвалах и хозяйственных постройках растение чернокорень. Более жесткий метод – смазанная растительным маслом стеклянная банка, на дне которой размещается приманка. Ловушку следует устанавливать под наклоном.

Кстати, полынь помогает избавиться не только от грызунов, но и муравьев прогонит с вашего участка.

