От тараканов не осталось следа: готовим эффективное средство своими руками

От тараканов не осталось следа: готовим эффективное средство своими руками
Фото: unsplash.com
Побороть вредителей лучше в самом начале

Даже у самых чистоплотных хозяек могут завестись тараканы. Насекомое может попасть к вам от соседей, которые пренебрегают чистотой, либо привезли их в дом во время переезда. Также вредители часто реагируют на ремонт, поднимаясь выше по стокам, чтобы убежать от громких звуков. 

Крайне важно заметить появление тараканов с самого начала и не допустить их размножения. Они могут плодиться довольно быстро, из-за чего скоро заполонят все уголки и укромные места в квартире или доме. Тогда бороться с ними придется более жесткими методами, которые потребуют временного переезда человека в другое место жительства, сообщает "Пятый канал".

Есть действенное средство, которое избавит от тараканов при первом их появлении. Оно довольно эффективное, не вредит человеку и его можно изготовить своими руками. Для этого понадобятся борная кислота в порошке, манная крупа и сахарная пудра. 

Способ приготовления народного средства от тараканов

1. Чайную ложку борной кислоты смешиваем с чайной ложкой манки. Туда же примерно половину чайной ложки сахарной пудры.

2. Все тщательно перемешиваем и раскладываем в местах, где обысно обитают тараканы. 

К этой отраве нельзя подпускать детей и животных, поэтому прятать средство следует тщательно. Утром вредителей можно просто смыть в унитаз.

Источник: Утро.ру
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