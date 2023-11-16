Чистые волосы за минуту: народный метод быстро приведет прическу в порядок

Иногда полноценно вымыть шевелюру нет времени

Волосы являются одним из главных украшений представительниц прекрасной половины человечества. Красоткам достаточно распустить пышные локоны, и они уже выглядят, как фотомодели. Разумеется, крайне важно, чтобы волосы были чистыми и ухоженными. Так, существует быстрый способ вернуть пышность даже не очень свежей прическе.



Ситуации бывают разные. Например, девушка может неожиданно остаться в гостях, а с утра времени на полноценные водные процедуры не будет. Либо же нужно выглядеть идеально после продолжительного путешествия в поезде.

Многие женщины сталкиваются с такой неприятностью, как склонность волос к жирности. Бывает, что шевелюра теряет свежий вид буквально за один день.



Быстро вернуть пышность волосам поможет простой народный метод. Все, что понадобится для процедуры – обычный крахмал. Этот порошок можно найти на любой кухне. Так, достаточно нанести немного средства на корни волос, хорошенько их распушить и расчесать расческой.



Крахмал соберет скопившийся кожный жир и освежит прическу. Часто пользоваться такой процедурой не стоит, так как порошок может забить поры, однако для экстремальных случаев это – настоящая палочка-выручалочка.



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