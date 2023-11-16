Как быстро удалить катышки: старый свитер станет как новый

Вещи легко можно обновить

К сожалению, сегодня высокая стоимость наряда и даже популярный бренд не гарантируют, что вещь окажется хорошего качества и долго прослужит своему владельцу. Часто буквально за несколько стирок любимый свитер превращается в непрезентабельный кусок ткани, покрытый некрасивыми катышками. Однако существует легкий способ справиться с этой проблемой.



Стоит отметить, что сегодня на рынке представлены даже специальные машинки, которые предназначены для удаления катышков. Отзывы о них неоднозначные, так что можно попробовать воспользоваться старым бабушкиным способом. Все, что потребуется для устранения катышков – это бритва.



Лезвие обязательно должно быть очень острым и новым. При проведении операции по обновлению важно не повредить саму ткань. Поэтому лучше растянуть свитер на ровной поверхности. Идеально подойдет гладильная доска. Затем аккуратными движениями без нажима нужно срезать катышки бритвой. Такая простая манипуляция подарит любимой вещи новую жизнь.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро отмыть унитаз с помощью старой наволочки.

