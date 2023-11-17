Грязные носки побелеют на глазах: поможет простое средство

О желтых пятнах можно будет забыть

Носки – пожалуй, наиболее часто загрязняющаяся вещь в нашем гардеробе – особенно, если они белого цвета. Как правило, многие привыкли не заморачиваться со стиркой и просто выкидывать пришедшие в негодность носки, заменяя их новыми. Но есть и другой путь.

Для этого нам нужно сперва застирать носки с обычным хозяйственным или дегтярным мылом, или с гелем для стирки. Затем нам понадобится тазик, который нужно наполнить теплой водой – именно теплой, не горячей. Температура воды должна составлять 20-30 градусов.

Теперь достаем средство для очистки сантехники с отбеливающим эффектом – это может быть Sanfor, Domestos ультра белый, Sanit, Утенок с отбеливающим эффектом – вариантов масса. Добавляем средство. Дальше надо делать все очень быстро: носки закинуть в тазик и оставить их там на небольшое время, постоянно двигая и как бы "помешивая", чтобы они отбелились равномерно. Если передержать вещи, то они, наоборот, пожелтеют – и тогда задача станет сложной вдвойне.

Как только мы видим результат – сразу достаем носки и стираем их либо вручную, либо в стиральной машине, чтобы химия не повредила нашей коже.

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