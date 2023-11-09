Мыши сбегут: этот действенный спрей от грызунов можно сделать своими руками

Средство можно использовать даже для уборки в доме

Осень – пора активности грызунов. Полевые мыши и крысы начинают подготавливаться к холодам и нередко находят лучшее решение в виде человеческого подвала или кухни. Избавиться от них бывает крайне сложной задачей, однако опытные хозяйки придумали крайне эффективное средство, из-за которого мыши сбегут из дома. Действенный спрей от грызунов можно сделать своими руками.

Всего понадобится три компонента: вода, уксус и аромамасло перечной мяты. Как известно, чувствительный нос вредителей не переносит этот запах, поэтому старается избегать его всеми силами.

Нужно смешать все так, чтобы появился резкий аромат, залить смесь в пульвелизатор и побрызгать в местах, где появлются мышки и есть помет. В итоге этот гуманный способ отпугнет грызунов. Также полученным средством можно делать уборку в доме.

Процедуру лучше повторять каждую неделю, поскольку запах может терять свои изначальные свойства.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о народных средствах избавления от грызунов.