Мыши сбегут: этот действенный спрей от грызунов можно сделать своими руками

Мыши сбегут: этот действенный спрей от грызунов можно сделать своими руками
Фото: unsplash.com
Средство можно использовать даже для уборки в доме

Осень – пора активности грызунов. Полевые мыши и крысы начинают подготавливаться к холодам и нередко находят лучшее решение в виде человеческого подвала или кухни. Избавиться от них бывает крайне сложной задачей, однако опытные хозяйки придумали крайне эффективное средство, из-за которого мыши сбегут из дома. Действенный спрей от грызунов можно сделать своими руками.

Всего понадобится три компонента: вода, уксус и аромамасло перечной мяты. Как известно, чувствительный нос вредителей не переносит этот запах, поэтому старается избегать его всеми силами.

Нужно смешать все так, чтобы появился резкий аромат, залить смесь в пульвелизатор и побрызгать в местах, где появлются мышки и есть помет. В итоге этот гуманный способ отпугнет грызунов. Также полученным средством можно делать уборку в доме. 

Процедуру лучше повторять каждую неделю, поскольку запах может терять свои изначальные свойства. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о народных средствах избавления от грызунов. 

Источник: Утро.ру
По теме

Пугачева тайно продолжила музыкальную карьеру в России - Shot

Певица записала новый альбом

Уехавшая из России Цветаева отправила сына в армию Израиля

Проводы прошли эмоционально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей