Насекомые сбегут: одна хитрость навсегда избавит от вредителей в крупе

Простой способ поможет многим

Если один раз на кухне завелись мошки в крупе, то избавиться от них – настоящая проблема. Насекомые размножаются с невероятной быстротой, успевая откладывать яйца не только в гречке, муке или рисе, но даже в специях. Причем, к чистоплотности хозяйки ситуация не имеет никакого отношения. Как правило, вредитель заводится в продукции, если при производстве не соблюли все нормы и требования.

К сожалению, единственный самый эффективный способ избавиться от созданий – выкинуть их рассадник. Порой, это приводит к глобальной чистке продовольственных запасов на кухне, но другого пути нет. Употреблять зараженную крупу в пищу опасно для здоровья, поскольку она содержит продукты жизнедеятельности вредителей, которые нередко провоцируют пищевые отравления. Но даже глобальная чистка не всегда помогает защитить продукты от них.

Дело в том, что вредитель может прятаться в уголках шкафа, за мебелью и дожидаться удобного момента. После чего обилие мошек на кухне возвращается. Для этого есть народные методы, которые пригодятся после уборки поверхностей.

Нужно взять ветки пиретрума, сушеную полынь, бутоны гвоздики и шелуху от чеснока. Это раскладываем по местам, где обычно хранится мука и крупы. Хитрость навсегда избавит от вредителей, поскольку они не переносят эти запахи. И насекомые попросту сбегут.

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