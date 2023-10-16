Названа самая полезная в мире каша

Она отлично подходит для утренней трапезы

Диетологи составили топ лучших каш для употребления. По их словам, самой полезной в мире считается овсянка. Об этом рассказала специалист Лариса Фаерман.

По ее словам, в составе овсяной крупы есть вещества, которые хорошо влияют на организм в целом. К примеру, регулярное употребление блюда помогает нормализовать уровень холестерина, а также наладить работу ЖКТ.

"Детям она обеспечивает энергию, необходимую для активного роста и физической деятельности, а также способствует нормальному развитию нервной системы благодаря содержанию витаминов группы B", – пояснила диетолог.

На втором месте по полезности – гречка, которая помогает укрепить сосуды и восполнить недостаток железа в организме. Дополнительно каша идеально подходит для завтрака, поскольку может обеспечить энергией на весь день.

Почетное третье место досталось киноа. Крупа является богатым источником растительного белка. Особенно для вегетерианцев.

Больше всего сомнений в полезности у экспертов вызывает манка. Дело в том, что она состоит из продуктов пшеничной переработки, поэтому особого количества полезных веществ в каше нет. Похожие суждения у них и о рисе, который не дает человеку чувство насыщения при употреблении.

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