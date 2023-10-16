Названа самая полезная в мире каша

Названа самая полезная в мире каша
Фото: unsplash.com
Она отлично подходит для утренней трапезы

Диетологи составили топ лучших каш для употребления. По их словам, самой полезной в мире считается овсянка. Об этом рассказала специалист Лариса Фаерман.

По ее словам, в составе овсяной крупы есть вещества, которые хорошо влияют на организм в целом. К примеру, регулярное употребление блюда помогает нормализовать уровень холестерина, а также наладить работу ЖКТ. 

"Детям она обеспечивает энергию, необходимую для активного роста и физической деятельности, а также способствует нормальному развитию нервной системы благодаря содержанию витаминов группы B", – пояснила диетолог.

На втором месте по полезности – гречка, которая помогает укрепить сосуды и восполнить недостаток железа в организме. Дополнительно каша идеально подходит для завтрака, поскольку может обеспечить энергией на весь день.

Почетное третье место досталось киноа. Крупа является богатым источником растительного белка. Особенно для вегетерианцев. 

Больше всего сомнений в полезности у экспертов вызывает манка. Дело в том, что она состоит из продуктов пшеничной переработки, поэтому особого количества полезных веществ в каше нет. Похожие суждения у них и о рисе, который не дает человеку чувство насыщения при употреблении.

Ранее "Утро.ру" перечислило самые полезные для печени и сердца продукты.

Источник: Газета.ру
По теме

Родные выступили против: почему развалился брак SHAMAN’а

Родственники даже отказались приходить на свадьбу

Дебошир Башаров резко высказался о Хаматовой: "В губы не целовались"

Артист раскрыл свое отношение к беглянке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей