Названо самое опасное место на кухне: и это не мусорка

Эксперты нашли идеальную зону для распространения вредителей

Казалось бы: холодильник – место, где всегда низкая температура и по определению сальмонеллам и стафилококкам там жить негде. Это ошибка, утверждают биохимики.

Именно в холодильнике охотно размножаются бактерии, потому что при средней температуре, а это от +4 до +12 градусов, условия для кишечной палочки или листерии идеальные. Не плодятся они только при минусе.

Эти и другие бактерии негативно влияют на организм человека и наносят ему вред. Однако существуют методы, помогающие предохранить себя от появления лишних гостей на кухне. Например, во избежание размножения вредителей фрукты и овощи лучше вымыть перед укладкой в специальный ящик холодильника. Именно он считается самой грязной областью. Да, срок хранения помытых овощей сокращается, но тут выбирает каждый сам: съесть быстрее безопасные продукты или рискнуть получить бактерии.

Еще один совет от эксперта: хранить блюда или продукты независимо от того, свежие они или уже приготовлены, лучше в закрывающихся контейнерах. И не стоит отправлять на полку кастрюлю с пищей, если она еще не приобрела комнатной температуры. Эти меры помогут не допустить обсеменения бактериями всего содержимого холодильника.

И самое главное: даже если у вас современный холодильник с технологией "no frost", его необходимо мыть ежемесячно с использованием средств обеззараживания. Кроме того, это позволит вовремя очищать полки от просроченных и испортившихся продуктов и блюд. А если отслеживать оптимальную температуру и использовать прибор для устранения запаха, то риск обзавестись лишними "жильцами" в холодильнике сводится к нулю.

Раньше врачи рассказали, каким продуктам не страшен истекший срок годности.

