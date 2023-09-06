Почему помидоры категорически нельзя хранить в холодильнике

Почему помидоры категорически нельзя хранить в холодильнике
Помидоры. Виктор Лисицын/ global look press/ www.globallookpress.com
Они могут потерять полезные качества

Любому человеку будет сложно представить свою жизнь без холодильника. Правда, далеко не каждый продукт, который мы привыкли складывать на полки холодильной камеры, можно так хранить. Как оказалось, помидоры нельзя хранить при температуре ниже, либо выше комнатной. 

Стало известно, что охлаждение томатов приводит к невыработке в зрелом овоще ферментов. В результате помидоры теряют не только вкус, но и свой ароматный запах. 

К слову, хранение уже нарезанных томатов тоже запрещено в холодильнике. Таким образом, они могут потерять свои полезные свойства. Как уверяют эксперты, даже если у вас остались нарезанные помидоры, то лучше не убирать их в холодильную камеру. Потому что, овощи станут вязкими и невкусными. 

Если так получилось, что у вас остались перезрелые помидоры, то лучше всего сделать из них томатный соус, а не морозить овощи в холодильной камере. 

Раннее "Утро.ру" опубликовало рецепт вкуснейшего соуса из томатов. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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