Рецепт вкуснейшего томатного соуса от ведущего "Доброго утра" Сергея Бабаева

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Когда купленные в супермаркетах томатные соусы перестали казаться натуральными, лучше приготовить их самому. И если рецепт кетчупа довольно прост и не нуждается в описании, то способ приготовления аджики необходимо изучить подробнее, чтобы она получилась ароматной и, самое главное, вкусной.
Рецепт аджики рассказал ведущий шоу "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев. По словам телезвезды, этот соус отлично подходить как для мяса, так и для макарон. А еще его можно просто намазать на хлеб.
Итак, для вкуснейшей аджики понадобится:
По словам Бабаева, овощи необходимо пропустить через мясорубку, потом добавить соль, уксус и сахар. Получившуюся массу вывалить в кастрюлю, подогреть ее до 60-70 градусов, после чего разлить по банкам. Телеведущий гарантирует: аджику можно не хранить в холодильнике два года.
Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт томатного соуса с пряной зеленью. Он довольно просто в приготовлении.
Другой вопрос в том, кто будет его укреплять