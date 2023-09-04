Рецепт вкуснейшего томатного соуса от ведущего "Доброго утра" Сергея Бабаева

Рецепт вкуснейшего томатного соуса от ведущего "Доброго утра" Сергея Бабаева
Звезда экрана рассказала, как приготовить пикантную аджику

Когда купленные в супермаркетах томатные соусы перестали казаться натуральными, лучше приготовить их самому. И если рецепт кетчупа довольно прост и не нуждается в описании, то способ приготовления аджики необходимо изучить подробнее, чтобы она получилась ароматной и, самое главное, вкусной.

Рецепт аджики рассказал ведущий шоу "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев. По словам телезвезды, этот соус отлично подходить как для мяса, так и для макарон. А еще его можно просто намазать на хлеб. 

Итак, для вкуснейшей аджики понадобится:

  • пять килограммов помидоров;
  • один килограмм сладкого перца;
  • 10 штук острого перца; 
  • 30 граммов чеснока;
  • пятьсот граммов хрена;
  • одна столовая ложка соли;
  • две столовых ложки уксуса 9%;
  • два стакана сахара. 

По словам Бабаева, овощи необходимо пропустить через мясорубку, потом добавить соль, уксус и сахар. Получившуюся массу вывалить в кастрюлю, подогреть ее до 60-70 градусов, после чего разлить по банкам. Телеведущий гарантирует: аджику можно не хранить в холодильнике два года. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт томатного соуса с пряной зеленью. Он довольно просто в приготовлении. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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