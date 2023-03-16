Вкусное блюдо не навредит фигуре

Обычно главное требование домашних – чтобы ужин и обед были вкусными и сытными. Однако заботливые российские хозяйки также стараются, чтобы угощение несло пользу организму и не сказывалось на фигуре. Отличным вариантом для вечерней трапезы будет полезный сладкий салат из тыквы и яблок. Такое угощение напитает организм и порадует своим нежным вкусом.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Полкило тыквы, четыре яблочка, один лимон, три столовые ложки меда, три столовые ложки перемолотых грецких орехов, полторы морковки, зелень для подачи.Для начала нужно вымыть и высушить овощи. Орешки нужно перемолоть. Для этого блюда тыкву следует натереть на средней терке, а морковку нарезать небольшой соломкой.Теперь переходим к лимону. Сок следует отжать в стаканчик, а цедру натереть на терке. Яблочки нарезаем соломкой.Готовим заправку – смешиваем лимонный сок и мед, соус нужно хорошенько перемешать, чтобы мед растворился.Теперь смешиваем все ингредиенты, заправляем ароматным соусом – блюдо готово!