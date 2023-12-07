Почему опытные дачники замачивают семена в перекиси водорода

Почему опытные дачники замачивают семена в перекиси водорода
Фото: unsplash.com
Этот антисептик незаменим у знающих огородников

Перекись водорода – не только отменный антисептик, но и незаменимый помощник для огородников. И в этом случае она выполняет идентичную функцию, обеззараживая семена овощей и цветов. Особенно полезна перекись для размягчения оболочки у семян тыквы, кабачка и арбуза.

Важно, что применение перекиси должно быть крайне аккуратным. Нельзя наносить повреждения посевному материалу. Этот вопрос критичен: от ваших рук зависит, каким будет урожай.

Как использовать перекись для семян

Все довольно просто. Замочите семена в неразбавленной перекиси на десять минут, после чего хорошо промойте в воде, обсушите – и начинайте смело высаживать в субстрат.

Кстати, есть и альтернативный, хотя и более хлопотный способ. Семена заворачиваются в марлю и опускаются в чистую перекись на двадцать минут. После этого высаживают.

А ранее "Утро" рассказывало об одном из излюбленных среди опытных дачников сорте томата, который подарит вам море урожая.

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