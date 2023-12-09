Паутинный клещ сбежит: все благодаря простым хитростям

Избавиться от насекомого можно в два счета

Вредители могут мешать расти даже комнатным растениям. Казалось бы, в доме они под надежной защитой, но только не от паутинного клеща. Насекомое может серьезно испортить все усилия по уходу за цветами. И когда не хочется прибегать к сильной химии, на помощь приходят простые и народные хитрости, благодаря которым паутинный клещ сбежит прочь.

1. Поддерживаем влажным воздух. Зимой отопление сильно сушит воздух, что создает благоприятные условия для размножения вредителя. Постарайтесь почаще опрыскивать растения или пользоваться увлажнителем.

2. Устраиваем горячий душ. Настраиваем воду примерно на 40 градусов и ополаскиваем растения. Это полезно для их роста, является профилактикой болезней, а также избавит от паутинного клеща.

3. Покупаем шампунь для животных с перметрином. Средство может избавить от вредителя в два счета. Также это будет хорошо работать против тли. Добавляем несколько капель средства в теплую воду, перемешиваем и протираем листья – паутинный клещ после этого сбежит.

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