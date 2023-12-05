Почему нельзя самостоятельно сбивать сосульки с балкона

Почему нельзя самостоятельно сбивать сосульки с балкона
Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Россиян предупредили об уголовных последствиях

Петербургские коммунальщики оскандалились после жалоб местных жителей на повреждение водосточной трубы при уборке снега и сосулек с крыш. Трубу ЖКХ в итоге решили примотать на проволоку.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук указал, что такие жалобы – довольно частое явление. А температурные изменения привели к тому, что в центральной части России ситуация рискует повториться.

Закон устанавливает ответственность управляющей компании в случае образования сосулек на крышах домов и козырьках подъездов. А вот то, что на балконе – это уже ваше. Правда, эксперт рекомендует не принимать никаких самостоятельных действий по ликвидации "своих сосулек".

"Если в результате уборки сосулька упадет кому-нибудь на голову, против человека возбудят уголовное дело за причинение вреда здоровью по неосторожности", – рекомендует эксперт.

Лучше всего обратиться к собственной УК или вызвать специалистов. Те проведут работы с альпинистским снаряжением и огородят территорию, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник

Затравленный Ревва в панике сбежал от российской публики

Знаменитость удивил странным поведением

Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

Партнерша певицы, устав ждать ее участия в совместном проекте, решила дальше работать сама

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей