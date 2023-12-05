Почему нельзя самостоятельно сбивать сосульки с балкона

Россиян предупредили об уголовных последствиях

Петербургские коммунальщики оскандалились после жалоб местных жителей на повреждение водосточной трубы при уборке снега и сосулек с крыш. Трубу ЖКХ в итоге решили примотать на проволоку.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук указал, что такие жалобы – довольно частое явление. А температурные изменения привели к тому, что в центральной части России ситуация рискует повториться.

Закон устанавливает ответственность управляющей компании в случае образования сосулек на крышах домов и козырьках подъездов. А вот то, что на балконе – это уже ваше. Правда, эксперт рекомендует не принимать никаких самостоятельных действий по ликвидации "своих сосулек".

"Если в результате уборки сосулька упадет кому-нибудь на голову, против человека возбудят уголовное дело за причинение вреда здоровью по неосторожности", – рекомендует эксперт.

Лучше всего обратиться к собственной УК или вызвать специалистов. Те проведут работы с альпинистским снаряжением и огородят территорию, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".