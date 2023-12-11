Этот лайфхак поможет сберечь свежесть помидоров надолго

Простой и легкий способ хранения этого овоща позволит не выбрасывать его через пару дней

Цены на продукты редко радуют, особенно в последнее время, поэтому бережливость входит в моду и люди стараются аккуратнее обращаться с продуктами, чтобы не выкидывать то, что могло храниться еще какое-то время в кухонном шкафу или холодильнике. Опытные эксперты проанализировали способы хранения фруктов, овощей или сладостей, которые позволяют избегать слишком быстрой их порчи.

Мнения о том, как правильно хранить помидоры, разнятся. Одни хозяйки считают, что самое место томатам в нижнем ящике холодильника, другие уверены, что этого ни в коем случае нельзя делать, потому что в холоде овощи теряют аромат и вкус. Как хранить помидоры, личное дело каждого, но не помешает знание о том, что лучше всего они сберегают свежесть, если положены вниз плодоножками.

Кожура, согласно исследованиям, не позволяет помидорам терять влагу, но та тем не менее выходит через место, которым раньше помидоры крепились к стеблю. Любознательные эксперты провели эксперимент, по результатам которого оказалось, что томаты, хранившиеся вверх плодоножкой, высохли на 7 процентов всего через три дня, а правильно расположенные – всего на два.

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