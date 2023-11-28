Снижает риск развития рака: этот овощ есть в каждом холодильнике

Снижает риск развития рака: этот овощ есть в каждом холодильнике
Фото: unsplash.com
Известный врач рассказал, чем полезен именно этот всем известный продукт

К этому овощу мы привыкли с детства и едим его всю жизнь в салатах и борще. Редко на каком столе время от времени, особенно на Новый год, не ставится чаша с винегретом или знаменитой селедкой под шубой. Но оказывается, что это не только вкусный ингредиент для любимых блюд, но и весьма полезный продукт с ярко выраженным противораковым эффектом. Это банальная и хорошо знакомая всем свекла.

Овощ и правда распространенный. Врач общей практики, телеведущий Александр Мясников советует обязательно употреблять его, и желательно почаще. Свекла помогает сберечь вес, приводит в порядок функционирование кишечника, дает организму железо в нужном количестве. Получаемый из сока свеклы бетаин, по словам доктора, помогает увеличить физическую силу и мышечную массу, а вот жировые запасы наоборот снижает. Кроме того, его широко используют косметологи как увлажняющий и смягчающий компонент.

Главное, на что рекомендует обратить внимание доктор Мясников, это то, что есть свеклу нужно сырой. При варке уничтожается все полезное, что есть в этом овоще. Также доктор советует не есть свеклу людям, которых мучают камни в почках или аналогичные заболевания, при которых не полезны овощи с большим содержанием оксалатов и потребление таковых надо ограничить.

Ранее мы писали, почему доктор Мясников советует побольше ходить для защиты от главной болезни в старости.

Источник: Программа "Доктор Мясников" ✓ Надежный источник
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