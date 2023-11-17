Определяем щелочность почвы за пару секунд: достаточно одного взгляда

Простая хитрость поможет сэкономить силы и время

Состав почвы очень важен при садовых работах. Если уровень кислотности слишком большой, то растение не будет развиваться и давать плоды своего созревания. Это также скажется на их способности противостоять болезням и вредителям.

Многие садоводы специально проводят анализы земли, чтобы знать, какие работы следует делать в дальнейшем. Хотя определить щелочность почвы можно за пару секунд – достаточно одного взгляда. "Утро.ру" расскажет об этом способе подробнее.

Некоторые дикие растения по своей природе являются маркерами определенного состава земли, на которой они растут. Поэтому если увидеть их у себя на участке, вполне можно сделать вывод о pH составе почвы.

Например, полынь появляется только на слабощелочной поверхности. Ярутка полевая предпочитает щелочной грунт. Цветки мака бывают только на слегка щелочной почве, а молочай, напротив, там, где щелочный показатель очень высокий.

Крапива является показателем того, что на участке много щелочи. Подорожник растет там, где ее мало.

Также судить о составе почвы можно по урожаю свеклы. Если она взошла красными листками, то грунт кислый. А если покрасились только корешки – pH-уровень нейтральный.

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