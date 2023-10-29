Огород в опасности: какое растение никогда не должно расти на участке

Опытные дачники знают, что способно погубить все посадки

Садоводы с большим стажем знают почти все подводные камни выращивания растений и овощей на своих участках. Например, ими обнаружен сорняк, который угрожает полезным посадкам с помощью своей корневой системы.

Шпион-вредитель - очиток лидийский. Именно его категорически не рекомендуется приносить на свою территорию. Да, он красивый, листья похожи на елочку. Но опасность очитка – в мелких корешках.

Распространяясь по участку, они постепенно срастаются в полотно сплошного войлока под землей, и этот слой не позволяет другим растениям расти нормально. А поскольку семена рассеиваются с космической скоростью, то не успеете вы и глазом моргнуть, как огород окажется захвачен этим коварным сорняком.

Проблема еще и в том, что просто выполоть очиток лидийский не поможет. Даже если вручную вырвать все ростки, они очень быстро прорастут заново. Есть, впрочем, один способ - нудный, муторный, но действенный: просеять через сито всю землю на участке на глубине хотя бы 30 сантиметров.

Это поможет убрать затаившиеся семена. Но будьте готовы к тому, что проделывать манипуляцию с просеиванием придется неоднократно: мелкие семечки очитка можно не заметить сразу.

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