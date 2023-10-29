Огород в опасности: какое растение никогда не должно расти на участке

Огород в опасности: какое растение никогда не должно расти на участке
Фото: https://unsplash.com/
Опытные дачники знают, что способно погубить все посадки

Садоводы с большим стажем знают почти все подводные камни выращивания растений и овощей на своих участках. Например, ими обнаружен сорняк, который угрожает полезным посадкам с помощью своей корневой системы.

Шпион-вредитель - очиток лидийский. Именно его категорически не рекомендуется приносить на свою территорию. Да, он красивый, листья похожи на елочку. Но опасность очитка – в мелких корешках.

Распространяясь по участку, они постепенно срастаются в полотно сплошного войлока под землей, и этот слой не позволяет другим растениям расти нормально. А поскольку семена рассеиваются с космической скоростью, то не успеете вы и глазом моргнуть, как огород окажется захвачен этим коварным сорняком. 

Проблема еще и в том, что просто выполоть очиток лидийский не поможет. Даже если вручную вырвать все ростки, они очень быстро прорастут заново. Есть, впрочем, один способ -  нудный, муторный, но действенный: просеять через сито всю землю на участке на глубине хотя бы 30 сантиметров.

Это поможет убрать затаившиеся семена. Но будьте готовы к тому, что проделывать манипуляцию с просеиванием придется неоднократно: мелкие семечки очитка можно не заметить сразу.

Ранее "Утро.ру" писало, какие необходимые работы нужно успеть сделать на участке до того, как наступят холода.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Как жесткое решение ЦБ РФ отразится на простых россиянах

Особые проблемы появятся в сфере ипотечного кредитования

Появились новости о смерти Веры Брежневой за границей

Что на самом деле произошло со звездой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей