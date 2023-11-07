Что посеять в ноябре: урожай порадует весной

Что посеять в ноябре: урожай порадует весной
Фото: unsplash.com
Перечислили самые морозостойкие культуры

Активный садовый сезон давно подошел к концу – теперь время готовить огород к заморозкам. Но некоторые активные огородники уже задумываются о самом раннем урожае, который можно будет получить в начале весны, и продумывают, что можно посадить в ноябре.

Есть несколько вариантов растений, которые спокойно перенесут зимовку и порадуют всходами в первые весенние месяцы. К ним относится репчатый лук, но важно усаживать его в землю за две-три недели до наступления заморозков. 

Посеянная под зиму морковь тоже порадует ранним урожаем. Иногда плоды в таких случаях вырастают особенно крупными, поскольку вредители их не трогают.

Хорошо весной взойдет укроп, посеянный в ноябре. Вырастить его могут даже начинающие садоводы.

Взойдут также посаженные под зиму пастернак и редис. А из травяных культур холода отлично перенесут лаванда, шалфей и календула.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно законсервировать огород перед холодами.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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