Стирка пуховика в машинке: как не потерять хорошую вещь

Несколько моментов, которые неплохо бы учитывать, собираясь стирать верхнюю одежду

Популярность пуховиков растет с каждым годом. Теплая, легкая, удобная и красивая верхняя одежда пользуется заслуженной любовью людей во всем мире. Однако, как и любая одежда, она пачкается и нуждается в стирке. Отдавать в химчистку одежду могут позволить себе не все. Что сделать, чтобы не испортить пуховик в стиральной машине?

Первое, что нужно сделать – убедиться, что стирать одежду в машине вообще можно. Это написано на ярлычке, и если там напечатан значок "ручная стирка", то рисковать не надо. Обратите внимание также на тип наполнителя и ткани, правильную температуру и способы сушки изделия.

Перед стиркой снимите все, что сделано из натурального или искусственного меха, особенно если последний ярко окрашен. Если элементы типа подкладки несъемные, не рискуйте и потратьтесь на химчистку. Следующий шаг – снимите декоративные элементы и капюшон, если он съемный. Проверьте, не осталось ли что-то в карманах, поищите, нет ли дырок в подкладке или самой ткани. Если есть, почините вещь перед стиркой, чтобы в дырку не вылез наполнитель при стирке.

Если на внутренней стороне воротника отпечатались следы тонального крема или иной косметики, аккуратно удалите их специальными салфетками для верхней одежды, но не трите, чтобы не испортить ткань. И наконец, застегните пуховик, а затем выверните.

Порошок – плохая идея при стирке верхней одежды. Сложно выполаскивается, может оставить разводы на некоторых видах ткани. Лучше использовать капсулы для стирки или жидкое средство. Обязательно проверьте наличие пометки на этикетке о том, что средство подходит для одеял, пуховиков и подушек.

При стирке используйте принцип "одно изделие – один сеанс". В карманы положите по шарику для стирки (можно теннисные мячики). Уложив изделие в барабан, прибавьте еще несколько шариков. Это нужно, чтобы наполнитель сильно не сбивался при стирке. Чем крупнее вещь, тем больше надо шариков. Примерно от 4 до 8 штук.

Снова поглядите на ярлык, чтобы правильно выбрать режим и температуру, а также скорость отжима. Если такой информации нет, выбирайте универсальное: 30 градусов и 400-600 оборотов в минуту. Не помешает дополнительное полоскание.

Выстиранный пуховик расстегните, выверните карманы и разложите на сушилке. Никаких вешалок, фенов и батареи – рискуете внешним видом изделия. Во время сушки время от времени стряхивайте пуховик, разбивайте комочки наполнителя руками. Если образовались большие комки, пустите в ход выбивалку для ковров.

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