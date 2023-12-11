Об этой секретной функции в стиральных машинах не знает никто

Мало кому известны скрытые функции привычного агрегата, одна из которых активируется нажатием двух кнопок

Если регулярно пользоваться стиральной машинкой, не исключено появление плесени на ней, даже с привычкой оставлять открытой дверцу после стирки. Но погодите расстраиваться и гуглить новые "стиралки". Есть функция избавления от налета. Нужно всего лишь нажать две кнопки и включить режим самоочищения.

Активируется он простейшим способом: одновременным нажатием кнопок интенсивной стирки и режима "без складок". После чего жмем "старт". Этот режим полезен сразу по нескольким причинам. Во-первых, для него не нужно добавлять чистящие средства, так что налицо экономия. Во-вторых, он легко и быстро освобождает внутренности стиральной машинки от скопившегося налета.

Но не во всех машинках есть подобный удобный режим, к сожалению. Так что их владельцам придется таки прибегнуть к народным способам очистки удобной техники. В данном случае подойдет уксус. Обычный столовый уксус заливается в дозатор для порошка и включается долгая стирка на самой максимальной температуре. Некоторые эксперты советуют вместо (или вместе) уксуса половину обычного стакана соды, которую высыпают прямо в барабан.

Ранее мы рассказывали, как доверчивые люди, воспользовавшись советом на тему стирки от модного блогера, потеряли свою машинку и жаловались потом на неверный совет.

