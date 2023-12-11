Об этой секретной функции в стиральных машинах не знает никто

Об этой секретной функции в стиральных машинах не знает никто
Фото: unsplash.com
Мало кому известны скрытые функции привычного агрегата, одна из которых активируется нажатием двух кнопок

Если регулярно пользоваться стиральной машинкой, не исключено появление плесени на ней, даже с привычкой оставлять открытой дверцу после стирки. Но погодите расстраиваться и гуглить новые "стиралки". Есть функция избавления от налета. Нужно всего лишь нажать две кнопки и включить режим самоочищения.

Активируется он простейшим способом: одновременным нажатием кнопок интенсивной стирки и режима "без складок". После чего жмем "старт". Этот режим полезен сразу по нескольким причинам. Во-первых, для него не нужно добавлять чистящие средства, так что налицо экономия. Во-вторых, он легко и быстро освобождает внутренности стиральной машинки от скопившегося налета.

Но не во всех машинках есть подобный удобный режим, к сожалению. Так что их владельцам придется таки прибегнуть к народным способам очистки удобной техники. В данном случае подойдет уксус. Обычный столовый уксус заливается в дозатор для порошка и включается долгая стирка на самой максимальной температуре. Некоторые эксперты советуют вместо (или вместе) уксуса половину обычного стакана соды, которую высыпают прямо в барабан.

Ранее мы рассказывали, как доверчивые люди, воспользовавшись советом на тему стирки от модного блогера, потеряли свою машинку и жаловались потом на неверный совет.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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