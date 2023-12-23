Гораздо эффективнее порошка: как пользоваться капсулами для стиральной машины

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Капсулы с растворимой оболочкой – эффективное, однако далеко не самое популярное средство при стирке белья в машинке. И потому сильно недооцененные: они здорово экономят время и не занимают много места в ванной, в отличие от огромных емкостей с бытовой химией и порошков.
Преимущества капсул очевидны: точный объем отмерять не нужно. Достаточно бросить этот маленький предмет в барабан и выбрать нужный режим. Однако и тут есть свои нюансы, в которых необходимо разобраться.
Важно помнить, что капсулы – совершенно неподходящее средство для ручной стирки. Ее компоненты вредят коже.
О чем нужно знать перед использованием капсул
Капсулы, как и порошки, также делятся на те, которые используются для белого, цветного и темного белья. Есть и универсальные. Большинство подходят и для стирки в воде с низкими температурными значениями. Но необходимо следовать четким инструкциям самого производителя. Иначе оболочка не растворится, и стирка окажется бессмысленной.
Как правильно пользоваться капсулами
1. Доставайте капсулу из коробки только сухими руками. Даже минимальная влага растворяет оболочку.
2. Положите капсулу на пустой барабан – не на загруженную одежду. Одной штуки достаточно для 6 килограммов белья.
3. Вещи необходимо складывать в барабан над капсулой. И не забивайте до отказа машинку: иначе стирка окажется неэффективной.
4. Если в капсуле отсутствует кондиционер для белья, добавьте его в отсек.
5. Закройте машинку, выберите нужный режим и запустите.
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