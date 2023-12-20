Опытные мамочки придумали способ отстирать любые пятна с детской одежды

Применение этих хитростей поможет справиться даже с самыми трудными загрязнениями

Матери маленьких детей прекрасно знают, что малыши могут испачкаться в любой момент. Во-первых, они еще не умеют аккуратно есть, особенно в год или два. Во-вторых, везде лазают, не особо заботясь о том, что можно перемазаться чем-то. В итоге платьица, штанишки и майки уже после первой носки напоминают палитру художника. Красками, едой, напитками дети ставят пятна на одежду ежедневно. Однако опытные мамочки давно научились одолевать любые загрязнения, так что и следов не остается от трудновыводимых пятен.

Прежде всего пятна нужно натереть хозяйственным мылом. Обычным коричневым или специальным для детских вещей, значения не имеет. Отложите одежду в ванну или раковину и приготовьте пока что таз с горячей водой, куда добавьте 100 граммов кислородного отбеливателя, а если вода жесткая – еще пару ложек кальцинированной соды. После этого нужно долить еще 5 литров горячей воды и все детские вещи положите в этот раствор. Оставьте на ночь.

Утром детскую одежду можно постирать в машинке обычным методом. Не помешает, впрочем, режим дополнительного полоскания. Такой нехитрый метод позволяет вернуть белизну маечкам, а цветным вещам возвращает насыщенность и яркие краски.

Раньше мы писали, что не стоит слепо доверять советам из интернета, потому что они могут погубить стиральную машину.