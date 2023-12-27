Лучше покупных: как сделать кондиционер для белья своими руками

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Необязательно покупать дорогостоящие кондиционер для белья, чтобы после стирки одежда была мягкой. На самом деле средство можно сделать своими руками и для этого не потребуется особых затрат или сложных ингредиентов. Рассказываем, как сделать хороший кондиционер для стирки в домашних условиях.
Во время стирки средство можно добавлять специальный отсек стиральной машины – примерно 30-50 мл. И белье обязательно будет мягким и ароматным, а главное – чистым.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сделать средство от тараканов своими руками.
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