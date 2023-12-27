Лучше покупных: как сделать кондиционер для белья своими руками

Лучше покупных: как сделать кондиционер для белья своими руками
Фото: freepik.com

Необязательно покупать дорогостоящие кондиционер для белья, чтобы после стирки одежда была мягкой. На самом деле средство можно сделать своими руками и для этого не потребуется особых затрат или сложных ингредиентов. Рассказываем, как сделать хороший кондиционер для стирки в домашних условиях.

Потребуется

  • Недорогой кондиционер для волос – 100 мл.
  • Уксус столовый 9% – 200 мл.
  • Вода теплая – 400 мл.

Как сделать кондиционер для белья своими руками

  • Берем емкость и добавляем в нее воду и кондиционер, все хорошо перемешиваем, но не вспениваем.
  • Далее постепенно наливает туда же уксус, помешивая. 

Как использовать

Во время стирки средство можно добавлять специальный отсек стиральной машины – примерно 30-50 мл. И белье обязательно будет мягким и ароматным, а главное – чистым. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сделать средство от тараканов своими руками.

Источник: Утро.ру
По теме

В НТВ получили приказ убрать Киркорова из эфира после "голой вечеринки"

Извинения не помогли поп-королю

Экс-солистка "Фабрики" в честь юбилея снялась в провокационном образе

Важную дату Савельева отметила фотосессией в аутфите total white

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей