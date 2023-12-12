Хитрые англичане придумали ловкий способ очистки дивана от грязи

Потребуется простой состав из копеечных ингредиентов

Мягкая мебель – самая уязвимая часть интерьера с точки зрения чистоты. Если пролитый на пол кофе или сок можно легко протереть, следы собачьих лап с ковра убираются губкой и специальными средствами, то с диваном будет сложнее. Не всегда есть возможность вызвать клининг или сдать мебель в химчистку. Однако есть способы в домашних условиях отчистить загрязнения.

Конечно, на домашнюю чистку существуют свои ограничения, ведь материалы для обивки используют разные. Одни диваны нельзя пылесосить, другие не терпят определенных чистящих средств. Данный рецепт, по слухам, придуман в Англии, и он универсален, однако о том, чем обит ваш диван, позаботьтесь заранее. Перед чисткой пропылесосьте обивку и обследуйте мебель в поисках твердых загрязнений типа засохшей еды или жвачки – их надо убирать не размачивая.

После этого возьмите литровую бутылку, налейте туда пол-литра воды, две столовые ложки пищевой соды и полстакана теплого уксуса. Прикрутите пульверизатор и обработайте загрязнения. Через 20 минут аккуратно очистите поверхность щеткой, а после протрите смоченной водой салфеткой для уборки или губкой.

Еще один вариант смеси для уборки – вода, спирт, столовый уксус и сода, так же смешанные в пульверизаторе. Схема очистки такая же.

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