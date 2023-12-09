Какие ошибки при уборке совершают чаще всего: проверяем себя

Эксперты рассказали, что чаще всего при наведении порядка россияне делают неверно

Наводить порядок в квартире или доме скучно и тяжело, однако необходимо. Но этот можно сделать гораздо легче и проще, правильно выстроив схему уборки. Обычно нервы и силы уходят впустую именно из-за неверного построения процесса. Эксперты назвали вредные привычки, которые нужно искоренить при наведении чистоты.

Многие предпочитают откладывать сложные загрязнения типа пятна на ковре или налет в ванной до генеральной уборки якобы с целью экономии времени. На самом деле они делают только хуже, потому что загрязнения въедаются в волокна глубже и их выведение станет еще труднее. В итоге во время масштабной уборки времени на пятно потратится вдвое или втрое больше.

Кроме того, эксперты советуют отказаться от средств с отдушками, чтобы не провоцировать воспаление легких, вызванное аллергией. Ведь запах чистоты – не что иное, как уловка досужих маркетологов.

Еще один лайфхак – минимум раз в неделю обновлять губки, а раз в месяц – тряпки для уборки и обязательно заливать их кипятком, чтобы уничтожить бактерии. Нельзя одними и теми же тряпками пользоваться месяцами, так вы не чистоту наведете, а устроите колонию бактерий в квартире.

Эксперты рекомендуют также регулярно очищать пустоты за кроватью или за шкафами, где скапливается немало пыли, но по причине труднодоступности эти места часто игнорируются. А ведь накопившаяся пыль потом распространится по другим поверхностям в доме.

И наконец, не стоит закупать средства для разных типов поверхности, их легко перепутать и испортить мебель. Лучше всего выбирать подходящие для любых видов поверхностей составы – это еще и экономнее, если правильно подобрать концентрацию вещества.

Таким образом, учитывая эти простые, но толковые советы, вы сделаете наведение порядка легким и ненапряжным делом.

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