Какие ошибки при уборке совершают чаще всего: проверяем себя

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Наводить порядок в квартире или доме скучно и тяжело, однако необходимо. Но этот можно сделать гораздо легче и проще, правильно выстроив схему уборки. Обычно нервы и силы уходят впустую именно из-за неверного построения процесса. Эксперты назвали вредные привычки, которые нужно искоренить при наведении чистоты.
Многие предпочитают откладывать сложные загрязнения типа пятна на ковре или налет в ванной до генеральной уборки якобы с целью экономии времени. На самом деле они делают только хуже, потому что загрязнения въедаются в волокна глубже и их выведение станет еще труднее. В итоге во время масштабной уборки времени на пятно потратится вдвое или втрое больше.
Кроме того, эксперты советуют отказаться от средств с отдушками, чтобы не провоцировать воспаление легких, вызванное аллергией. Ведь запах чистоты – не что иное, как уловка досужих маркетологов.
Еще один лайфхак – минимум раз в неделю обновлять губки, а раз в месяц – тряпки для уборки и обязательно заливать их кипятком, чтобы уничтожить бактерии. Нельзя одними и теми же тряпками пользоваться месяцами, так вы не чистоту наведете, а устроите колонию бактерий в квартире.
Эксперты рекомендуют также регулярно очищать пустоты за кроватью или за шкафами, где скапливается немало пыли, но по причине труднодоступности эти места часто игнорируются. А ведь накопившаяся пыль потом распространится по другим поверхностям в доме.
И наконец, не стоит закупать средства для разных типов поверхности, их легко перепутать и испортить мебель. Лучше всего выбирать подходящие для любых видов поверхностей составы – это еще и экономнее, если правильно подобрать концентрацию вещества.
Таким образом, учитывая эти простые, но толковые советы, вы сделаете наведение порядка легким и ненапряжным делом.
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