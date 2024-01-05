Как убрать грязь с обоев: простые и безопасные способы

Пятна на настенном покрытии портят вид всей квартиры

По тому, как выглядит квартира, часто судят о ее хозяйке. Действительно, у людей вряд ли сложится благоприятное впечатление о женщине, если ее дом погряз в пыли и грязи. К сожалению, нередко бывает, что серьезные загрязнения не так-то легко убрать. В таком случае на выручку приходят простые лайфхаки. "Утро.ру" рассказывает, как отмыть обои.



Разумеется, если на стенах наклеены моющиеся обои, особых проблем нет, их можно хорошенько протереть влажной губкой и убрать грязь. Совсем иначе обстоят дела, если покрытие не допускает влажной уборки. Тогда на помощь приходят народные методы.



Например, пыль с таких обоев можно убрать мягкой метелкой или сухой тряпкой. Если на покрытии появилось пятно, его следует аккуратно подтереть ластиком, это поможет убрать загрязнение или сделает его менее заметным.



Еще один способ избавиться от грязи – вооружиться горячим утюгом и листом бумаги. Грязную поверхность следует закрыть листиком, а сверху хорошенько пройтись утюгом. После этого поверхность нужно аккуратно подтереть сухой тряпкой.



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