Очистите душ от накипи при помощи обычной губки: гениальный хитрый трюк

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
905 новости
Со временем в душевом шланге скапливается известковый налет и ржавчина, портящие качество воды и саму сантехнику. Чистить шланг специальными средствами не обязательно!
Домашнее решение проблемы – всего 1 кусочек обыкновенной губки для мытья посуды. Вот что нужно сделать:
Так можно избавиться от скопившихся загрязнений в шланге, не прибегая к химии. Простой, но удивительно действенный трюк, который значительно продлит срок службы вашего душа!
Ранее был назван действенный способ борьбы с запотевшими окнами.
Билеты уже распроданы
Певец тщательно избегал рассказывать это публике