Простые лайфхаки помогут убрать конденсат и плесень на окнах

Недорогие и не требующие особых хлопот способы избавят от грибка на стекле и раме

Плесень и конденсат на окнах – малоприятное и очень не полезное для дома явление. Однако с ними можно бороться без особых финансовых затрат и сил. Простые и недорогие методы помогут не допустить или избавиться от "нежеланных гостей".



Для начала необходимо удалить конденсат с окон. Для этого отлично подойдут осушители воздуха, ведь специальных девайсов для окна, увы, не существует. Бытовые осушители работают тихо и компактны в размерах, а нередко у них есть дополнительные функции вроде ароматизации или очистки воздуха. Обычный вентилятор улучшит циркуляцию воздуха и тоже поработает на удаление конденсата.

Неплохо справляются в роли помехи для образования конденсата шторы или жалюзи, перекрывающие теплому воздуху доступ к оконному стеклу и таким образом предотвращающие образование конденсата. Но закрывать шторы зимним днем, когда света категорически не хватает, не очень хорошая идея. Любители комнатных растений не знают проблем с конденсатом, ведь их зеленые любимцы высасывают из воздуха влагу.

Если же принятые меры не помогли и плесень на окнах все-таки образовалась, ее надо удалить. Для борьбы с черной и любого другого цвета плесенью есть простые и дешевые способы. Тот же уксус, налитый в пульвелизатор, станет отличным оружием. А если грибков на окне слишком много, стоит подумать о средствах на основе уксусной кислоты. Также могут помочь составы на основе перекиси водорода.

Однако уксус и перекись – малоароматные составы. Так что для эстетов и любителей приятных запахов оружием против плесени станут эфирные масла. Диффузор с маслами тимьяна или розмарина уничтожат споры на подлете. А для удаления уже образовавшейся плесени метод еще проще: несколько капель наносятся на колонию, растираются щеткой, а через 10 минут остатки удаляются бумажным полотенцем.

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