Эти правила предновогодней уборки перевернут ваше представление о порядке

Как прибраться в квартире перед праздниками, не навредив себе, и нужна ли генеральная уборка дома

Предновогодние хлопоты включают в себя обычно, помимо масштабной кухонной деятельности, еще и уборку. Чаще – генеральной. Однако ее ценность и важность сильно переоценена.

Давняя традиция ударно очистить дом от грязи и хлама устоялась много поколений назад. Однако давно известно, что полностью убрать микробы, плесень, бактерии и прочее невозможно. И куда правильнее регулярно выполнять мелкую уборку, а не раз в год – масштабную. Поддержание порядка без хирургической стерильности – лучший выход, поскольку она может лишь навредить.

При слишком интенсивной уборке воздух напитывается облаком химических запахов, нередко несочетаемых. Как минимум – интоксикация или аллергические реакции. Как максимум – ожоги дыхательных путей или повреждение кожи.

Современная химия далеко не так безвредна, как может показаться. Тот же хлор, дающий белизну и чистоту, негативно влияет на слизистую и кожу. Поэтому содержащие этот компонент моющие средства нужно использовать осторожнее. Фосфаты, содержащиеся в жидкостях для мытья посуды, могут привести к дерматиту и в особо тяжелых случаях "сломать" метаболизм. Поэтому лучше мыть посуду в перчатках и ополаскивать ее как следует.

Не полезен организму и аммиак, которого много в спреях для стеклянных поверхностей и окон: он может плохо подействовать на гормональную систему, а некоторые спреи, освежающие воздух, в составе имеют обладающий канцерогенными свойствами формальдегид.

Как же быть с уборкой? Есть несколько простых правил для безопасного наведения порядка. Во-первых, забудьте о полной стерильности, а для отмывания квартиры используйте средства помягче или органические моющие составы. Для ароматизации воздуха вместо освежителя подойдут аромалампа или органические спреи.

Полностью убрать из обихода бытовую химию нельзя. Но можно читать состав и обращать внимание на химические составляющие. В любом случае не стоит лить слишком много средства. А при уборке в санузле или кладовке используйте перчатки и маску. И после хорошо проветривайте помещение.

В любом случае не усердствуйте слишком сильно: если вы регулярно наводите порядок, в генеральной уборке нет смысла. Зато можно потратить свободное время на расхламление ненужного и уничтожение, например, давно неактуальных бумаг. А главное – на создание праздничного настроения.

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