Удивились, когда узнали: что запрещено делать перед Новым годом

Удивились, когда узнали: что запрещено делать перед Новым годом
Фото: freepik.com
Существует несколько важных правил для последней недели 2023 года

Считается, что предновогодняя пора – особенная, поскольку наделена важным сокральным смыслом. Считается, что в этот период необходимо завершить все важные дела и наметить ключевые планы на будущее. О том, как правильно провести это время, чтобы не столкнуться с неприятностями в 2024-ом, рассказал экстрасенс Андрей Харрис.

В беседе с "Пятым каналом" он привел перечень того, что запрещено делать перед Новым годом. В первую очередь, не стоит устраивать перепалки с близкими, ругаться, выяснять отношения. Категорически нельзя бранить в это время детей, поскольку, согласно древним верованиям, в этот период они становятся ангелами для своих семей. В противном случае, если нарушить запрет, следующий год может пройти на негативе и в постоянных пересудах. 

Также запрещается перед Новым годом заниматься ремонтом и генеральной уборкой. Выкидывать старые вещи не стоит, поскольку это может раньше времени лишить дом энергии 2023 года. Многие люди в соцсетях признались, что удивились, когда узнали про это правило.

Нельзя встречать праздник в старой одежде – обязательно стоит надеть на себя что-то новое из атласа или шелка, поскольку Зеленый Дракон очень любит эти материалы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно подготовиться к празднованию Нового 2024 года.

Источник: Пятый канал
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