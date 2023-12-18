Вот что станет идеальной заменой шампанскому в Новый год

Вот что станет идеальной заменой шампанскому в Новый год
Фото: unsplash.com
"Безопасной доли спиртного" в природе не существует

Застолья и корпоративы у россиян постоянны, как и спиртное на столе. Нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, насколько безопасны праздники со спиртным, и как быть тем, кто не желает вредить своему организму.

Медик напомнила россиянам в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня", что безопасной доли спиртного в принципе не существует, вопреки всем мифам. Каждый алкогольный напиток имеет высокую калорийность. А шампанское – в особенности. На 100 граммов приходится порядка 90 килокалорий.

Всем тем, кто не имеет выхода, медик рекомендует выбирать брют с наименьшей калорийностью (около 60 килокалорий на 100 гр.).  Рекомендуемая доза – не более пары бокалов. Иначе новогодние праздники будут сопровождаться проблемой со здоровьем.

А на мероприятиях трезвенники могут разбавить шампанское водой в пропорции 50/50. Дома лучше, конечно, заменять все напитки со спиртным минеральной водой – по желанию разбавленной соком лайма и пучком мяты.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Зато не бабник": Пугачева признала сложности в отношениях с Галкиным*

Артистку напрягает, что супруг любит выпить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей