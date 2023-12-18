Вот что станет идеальной заменой шампанскому в Новый год

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Застолья и корпоративы у россиян постоянны, как и спиртное на столе. Нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, насколько безопасны праздники со спиртным, и как быть тем, кто не желает вредить своему организму.
Медик напомнила россиянам в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня", что безопасной доли спиртного в принципе не существует, вопреки всем мифам. Каждый алкогольный напиток имеет высокую калорийность. А шампанское – в особенности. На 100 граммов приходится порядка 90 килокалорий.
Всем тем, кто не имеет выхода, медик рекомендует выбирать брют с наименьшей калорийностью (около 60 килокалорий на 100 гр.). Рекомендуемая доза – не более пары бокалов. Иначе новогодние праздники будут сопровождаться проблемой со здоровьем.
А на мероприятиях трезвенники могут разбавить шампанское водой в пропорции 50/50. Дома лучше, конечно, заменять все напитки со спиртным минеральной водой – по желанию разбавленной соком лайма и пучком мяты.
Знаменитости стараются сохранить работу
Артистку напрягает, что супруг любит выпить