Вот что станет идеальной заменой шампанскому в Новый год

"Безопасной доли спиртного" в природе не существует

Застолья и корпоративы у россиян постоянны, как и спиртное на столе. Нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, насколько безопасны праздники со спиртным, и как быть тем, кто не желает вредить своему организму.

Медик напомнила россиянам в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня", что безопасной доли спиртного в принципе не существует, вопреки всем мифам. Каждый алкогольный напиток имеет высокую калорийность. А шампанское – в особенности. На 100 граммов приходится порядка 90 килокалорий.

Всем тем, кто не имеет выхода, медик рекомендует выбирать брют с наименьшей калорийностью (около 60 килокалорий на 100 гр.). Рекомендуемая доза – не более пары бокалов. Иначе новогодние праздники будут сопровождаться проблемой со здоровьем.

А на мероприятиях трезвенники могут разбавить шампанское водой в пропорции 50/50. Дома лучше, конечно, заменять все напитки со спиртным минеральной водой – по желанию разбавленной соком лайма и пучком мяты.