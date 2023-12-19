Энергетика Марса: Володина рассказала, в каком наряде встречать Новый год

Важно сделать акцент на некоторые нюансы

Для многих жителей нашей страны новогодняя ночь является чудесным периодом, который может принести колоссальные изменения в жизнь. Люди стараются выполнять особенные ритуалы для того, чтобы привлечь счастье, любовь и успех. О том, в каком наряде следует встречать Новый 2024 года Зеленого дракона, рассказала известный астролог Василиса Володина.



В первую очередь, эксперт по космическим делам отметила, что разнообразие и своеобразная игра поднимают людям настроение, поэтому они стараются придерживаться определенных ритуалов. По мнению Володиной, не так важно, в чем встречать Новый год. Обычно люди ищут в таких обрядах возможность легко изменить свою жизнь, не прикладывая усилий. Мол, если накрасить губы яркой помадой или приготовить особое блюдо на Новый год, жизнь сразу наладится.



Впрочем, Володина все же дала несколько конкретных рекомендаций по поводу нарядов на Новый год. Астролог обратила внимание, что сейчас главенствует энергия Марса. Поэтому лучше отдавать предпочтение нарядам с элементами кожи и металла. Хорошим вариантом будет выбрать яркие провокационные образы и милитари. Девушки могут нарядиться в огненно-красные платья и сделать яркий макияж, отмечает женский журнал "Клео.ру".



Кстати, даже если Новый год выпало отмечать в одиночестве, не стоит расстраиваться и пренебрегать ритуалами, которые могут изменить жизнь. В целом, одинокое празднование торжества является нормальным процессом, и не следует переживать из-за такого поведения. Россиян успокоил врач-психиатр Виктор Рудов. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом нежного торта "Гости кайфуют".

