Торт "Гости кайфуют": простой рецепт тающего во рту десерта

Для приготовления потребуется минимальный набор продуктов

Празднование главного торжества года – Нового 2024 года Зеленого дракона не за горами. Российские хозяйки продолжают ломать голову над тем, как бы удивить домашних и гостей. Согласно устоявшимся традициям, важно, чтобы на праздничном столе было как можно больше разнообразных блюд. "Утро.ру" советует дополнить десертное меню простым тортом "Гости кайфуют". Лакомство готовится очень быстро, выглядит эффектно и не требует большого количества ингредиентов.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления