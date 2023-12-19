Как правильно подготовиться к празднованию Нового года

Помириться, раздать долги, найти работу: советы экспертов о том, что нужно сделать до боя курантов

Новый год считается не только семейным праздником и поводом нарядиться, но и магическим, сакральным моментом. Украсить елку и положить под нее подарки мало, чтобы приходящий год выдался удачным. Для этого надо сделать еще кое-что важное.

Так, например, ясновидящие и астрологи советуют разобраться до праздника с долгами, конфликтами, неразрешенными проблемами. Помириться с теми, кто дорог, нужно именно в старом году, чтобы ссора и негатив не перешел в новый. И ни в коем случае не ругайте уходящий год, чтобы неблагодарность не приманила в новом году неудачи. В случае проблем на работе другую тоже лучше найти так, чтобы выйти на новое место в первые дни января.

Еще один совет– выбросить старые вещи накануне праздника: оставшееся от ремонта или одежда, которую годами не надевают. Чтобы надеяться на прибыль в 2024-м, можно приманить ее, приобретя до конца декабря какой-то товар с солидной скидкой.

А об этой традиции знали еще наши предки задолго до появления гороскопов и предсказаний. Дом накануне Нового года должен сиять чистотой. Примерно за неделю до боя курантов запланируйте генеральную уборку. Тогда же и старые вещи можно выбросить, и под наведение порядка повспоминать, какие проблемы еще актуальны.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что особенно не стоит ссориться перед наступлением праздничной полуночи, потому что это притянет конфликты и в следующий год. А тем, кто хотел бы пополнения в семье, обязательно нужно пригласить в гости молодую мать. Тогда шансы на прилет аиста в будущем году существенно возрастут.

Ранее "Утро.ру" писало, в каком наряде астролог Василиса Володина советует встречать Новый год.

