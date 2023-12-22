Психолог назвал худший подарок на Новый год: близкие будут возмущены

К подбору презентов нужно подойти с умом

Буквально считанные дни остались до главного торжества года. Особое внимание люди всегда уделяют тому, что подарить на Новый год. Известный клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, какой подарок станет худшим к важному празднику.



Эксперт строго не советует преподносить формальные подарки. Это разочарует близких и даже может вызвать у них возмущение. Всегда видно, когда человек бездумно "отдаривается", не вкладывая в презент внимание и заботу.

"Самым неудачным подарком будет подарок формальный. Разочарование тогда будет не только в подарке, но и в человеке", – подчеркнул специалист.

Психолог отметил, что люди всегда понимают, что им сделали презент не от души, а по необходимости. Также специалист советует отказаться от бытовых подарков. Кухонный комбайн или мультиварка – точно не то, что представительница прекрасного пола хочет получить на Новый год от своего благоверного. Лучше обойтись небольшим, но душевным подарком.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего мандаринового торта.

