Психолог назвал худший подарок на Новый год: близкие будут возмущены

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Буквально считанные дни остались до главного торжества года. Особое внимание люди всегда уделяют тому, что подарить на Новый год. Известный клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, какой подарок станет худшим к важному празднику.
Эксперт строго не советует преподносить формальные подарки. Это разочарует близких и даже может вызвать у них возмущение. Всегда видно, когда человек бездумно "отдаривается", не вкладывая в презент внимание и заботу.
"Самым неудачным подарком будет подарок формальный. Разочарование тогда будет не только в подарке, но и в человеке", – подчеркнул специалист.
Психолог отметил, что люди всегда понимают, что им сделали презент не от души, а по необходимости. Также специалист советует отказаться от бытовых подарков. Кухонный комбайн или мультиварка – точно не то, что представительница прекрасного пола хочет получить на Новый год от своего благоверного. Лучше обойтись небольшим, но душевным подарком.
К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего мандаринового торта.
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