Психолог назвал худший подарок на Новый год: близкие будут возмущены

Психолог назвал худший подарок на Новый год: близкие будут возмущены
Фото: www.unsplash.com
К подбору презентов нужно подойти с умом

Буквально считанные дни остались до главного торжества года. Особое внимание люди всегда уделяют тому, что подарить на Новый год. Известный клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, какой подарок станет худшим к важному празднику.

Эксперт строго не советует  преподносить формальные подарки. Это разочарует близких и даже может вызвать у них возмущение. Всегда видно, когда человек бездумно "отдаривается", не вкладывая в презент внимание и заботу.

"Самым неудачным подарком будет подарок формальный. Разочарование тогда будет не только в подарке, но и в человеке", – подчеркнул специалист.

Психолог отметил, что люди всегда понимают, что им сделали презент не от души, а по необходимости. Также специалист советует отказаться от бытовых подарков. Кухонный комбайн или мультиварка – точно не то, что представительница прекрасного пола хочет получить на Новый год от своего благоверного. Лучше обойтись небольшим, но душевным подарком.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего мандаринового торта.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Вайкуле жестко осадила патриотку Гагарину

Артистке не понравилось, что та перепела Пугачеву

Надели любимые вещи: как в гробу выглядит Дмитрий "Пухляш" Красилов

В Москве простились с 29-летним шоу-меном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей