Бесподобный и нежнейший салат на Новый год: такой мгновенно сметут со стола

Бесподобный и нежнейший салат на Новый год: такой мгновенно сметут со стола
Фото: кадр youtube.com
О таком рецепте с сельдью мало кто знает

Взамен прежним "Оливье" и "Сельди под шубой" россияне все чаще ищут альтернативу прежним рецептам. "Утро" предлагает на этот раз рецепт волшебного салата с сельдью – однако туда войдет нестандартный для аутентичного набора список ингредиентов, которые передадут ярчайший и насыщенный вкус. Поверьте, такой салат сметут со стола как самое непревзойденное блюдо на ваш Новый год.

Ингредиенты

  • Картофель – четыре штуки;
  • Сельдь – одна штука;
  • Три яйца;
  • Огурец – две штуки;
  • Полутвердый сыр – 100 граммов;
  • Майонез – до пяти столовых ложек;
  • Соль, перец, зеленый лук – по вкусу.

Способ приготовления

1. Отваренный картофель натираем на терке, выкладываем слоем в кольцо и начинаем прижимать. После этого смазываем картофельный слой майонезом. 

2. Займемся сельдью: нарезаем ее на продолговатые части, затем выкладываем на первый слой из картофеля и майонеза. Здесь нам потребуются натертые яйца, которые необходимо отварить вкрутую.

3. На тонкие бруски необходимо нарезать огурцы: выкладываем их уже на второй слой, поверх тертых яиц. Смазываем майонезом, после чего посыпаем сверху тертым сыром.

Для украшения можно добавить зеленый лук.

4. После этого салат необходимо накрыть пленкой и положить в холодильник на пару часов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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