Бесподобный и нежнейший салат на Новый год: такой мгновенно сметут со стола

О таком рецепте с сельдью мало кто знает

Взамен прежним "Оливье" и "Сельди под шубой" россияне все чаще ищут альтернативу прежним рецептам. "Утро" предлагает на этот раз рецепт волшебного салата с сельдью – однако туда войдет нестандартный для аутентичного набора список ингредиентов, которые передадут ярчайший и насыщенный вкус. Поверьте, такой салат сметут со стола как самое непревзойденное блюдо на ваш Новый год.

Ингредиенты

Картофель – четыре штуки;

Сельдь – одна штука;

Три яйца;

Огурец – две штуки;

Полутвердый сыр – 100 граммов;

Майонез – до пяти столовых ложек;

Соль, перец, зеленый лук – по вкусу.

Способ приготовления

1. Отваренный картофель натираем на терке, выкладываем слоем в кольцо и начинаем прижимать. После этого смазываем картофельный слой майонезом.

2. Займемся сельдью: нарезаем ее на продолговатые части, затем выкладываем на первый слой из картофеля и майонеза. Здесь нам потребуются натертые яйца, которые необходимо отварить вкрутую.

3. На тонкие бруски необходимо нарезать огурцы: выкладываем их уже на второй слой, поверх тертых яиц. Смазываем майонезом, после чего посыпаем сверху тертым сыром.

Для украшения можно добавить зеленый лук.

4. После этого салат необходимо накрыть пленкой и положить в холодильник на пару часов.