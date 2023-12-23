Бомбический торт со сметанным кремом: главная красота на новогоднем столе

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Новогодние торты принято, как правило, покупать в магазинах. Однако перед годом Зеленого Дракона лучше всего заняться выпечкой, чтобы порадовать близких: в предстоящий год Вселенная особенно наградит тех, кто проявляет инициативу и не боится экспериментов. Предлагаем для этого приготовить просто обалденный торт со сметанным кремом.
Для крема потребуется 400 граммов сгущенки, а также 500 граммов жирной сметаны.
Способ приготовления
Смешиваем до однородной консистенции яйца, кефир, сахар с солью, разрыхлитель, какао, масло, ванилин. Взбиваем и начинаем постепенно добавлять муку через сито.
Застилаем форму для нашей массы пергаментом и выливаем туда тесто. Бисквит необходимо выпекать в течение 40 минут в духовом шкафу при температуре в 180 градусов.
Разделяем еще горячий бисквит на коржи. Взбиваем сметану вместе со сгущенкой и смазываем наши коржи. Сверху всю красоту посыпаем тертым шоколадом и убираем в холодильник на ночь. Красота на Новый год готова!
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