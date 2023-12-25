Тест: угадайте рождественский фильм с одного кадра

Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в кинематографе

До новогодних каникул остались считанные дни. Все россияне ждут волшебную ночь, после которой начинаются длинные выходные. Праздничные дни большинство людей предпочитают проводить в компании родных и близких. Часто семейные вечера проходят за просмотром уютных, рождественских кинолент.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свою память и угадать культовые праздничные киноленты по одному кадру. Наверняка, все эти фильмы вы смотрели и не раз. Ответы на праздничные вопросы поднимут настроение и займут всего пару минут.