Тест: угадайте рождественский фильм с одного кадра

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До новогодних каникул остались считанные дни. Все россияне ждут волшебную ночь, после которой начинаются длинные выходные. Праздничные дни большинство людей предпочитают проводить в компании родных и близких. Часто семейные вечера проходят за просмотром уютных, рождественских кинолент.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свою память и угадать культовые праздничные киноленты по одному кадру. Наверняка, все эти фильмы вы смотрели и не раз. Ответы на праздничные вопросы поднимут настроение и займут всего пару минут.
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