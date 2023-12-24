Тест: что вы знаете про Деда Мороза

Попробуйте ответить на все вопросы правильно

Главный новогодний волшебник Дед Мороз имеет давнюю историю. В России он всегда имел свои отличительные черты и особенное происхождение.

Портал Ридлайф.ру подготовил небольшой тест, в котором собрал все самые известные факты о славянском символе Нового года. Что вы знаете про Деда Мороза можно проверить, ответив на семь вопросов.

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