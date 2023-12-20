Тест: проверяем свою грамотность

Попробуйте ответить на все вопросы правильно

Грамотность помогает отличить начитанного человека. Правильное написание слов всегда радует глаз и повышает ваш статус в глазах собеседника. Тут важно правильно ставить дефисы, определять ударение, а также верно указывать удвоенные буквы.

Портал Ридлайф.ру составил специальный тест, по которому можно проверить свою грамотность. Для этого потребуется ответить на семь простых вопросов, выбрав один правильный вариант из трех. Сможете справиться со всем без ошибок? Испытайте себя!

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