Тест: проверяем свою грамотность

Тест: проверяем свою грамотность
Фото: unsplash.com
Попробуйте ответить на все вопросы правильно

Грамотность помогает отличить начитанного человека. Правильное написание слов всегда радует глаз и повышает ваш статус в глазах собеседника. Тут важно правильно ставить дефисы, определять ударение, а также верно указывать удвоенные буквы. 

Портал Ридлайф.ру составил специальный тест, по которому можно проверить свою грамотность. Для этого потребуется ответить на семь простых вопросов, выбрав один правильный вариант из трех. Сможете справиться со всем без ошибок? Испытайте себя!

Насколько вы хорошо помните советские фильм? Узнайте с помощью теста.

Источник: Ридлайф.ру
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