Тест: угадываем советский фильм по одному герою

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Предлагаем пройти необычный тест от портала Ридлайф.ру, в котором нужно угадать известный советский фильм по одному герою. Задача осложнена тем, что все персонажи носят маски.
Всего тест включает в себя семь вопросов с тремя вариантами ответа. Сможете ответить на все правильно?
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