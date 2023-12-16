Тест: угадываем советский фильм по одному герою

Задание будет сложнее, чем кажется на первый взгляд

Предлагаем пройти необычный тест от портала Ридлайф.ру, в котором нужно угадать известный советский фильм по одному герою. Задача осложнена тем, что все персонажи носят маски.

Всего тест включает в себя семь вопросов с тремя вариантами ответа. Сможете ответить на все правильно?

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