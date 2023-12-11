Оцените свой кругозор: тест на знания в разных сферах

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Многие люди, считающие себя интеллектуально развитыми, порой затрудняются дать ответы на простые вопросы из школьной программы. Действительно, с годами знания имеют обыкновение выветриваться из головы. Насколько широк ваш кругозор, поможет узнать короткий тест на эрудицию.
Портал "Ридлайф.ру" подготовил вопросы из разных сфер. На первый взгляд они кажутся совсем не сложными, однако далеко не все могут дать правильные ответы на все задания. Потратив несколько минут, вы сможете оценить широту собственного кругозора.
Утро воскресенья для 42-летней Марины Каташенко началось с тревожных новостей. Старший сын ее покойного мужа Александра Градского начал вывозить вещи из квартиры певца.