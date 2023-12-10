Тест на эрудицию: отгадаете ли вы по портрету этих известных личностей

Проверьте свои знания

Сможете ли отгадать по портрету или карикатуре историческую личность? Пушкина знают все, а вот различить Марину Цветаеву от Зинаиды Гиппиус – совсем другое дело, особенно на работах не самых выдающихся художников.

Портал "Ридлайф.ру" составил тест для любителей живописи, симфонической музыки и литературы, в ходе которого вам придется отгадать историческую личность. Дерзайте!

А ранее мы предлагали пройти читателю тест на знание российских городов по изображенным достопримечательностям.